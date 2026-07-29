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29 июля, 07:30

Транспорт

Таксисты стали отказываться от поездок по тарифу "Вместе"

Таксисты стали отказываться от поездок по тарифу "Вместе"

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Пользователи такси стали чаще жаловаться на отказы водителей выполнять заказы по тарифу "Вместе". В некоторых случаях таксисты отказываются начинать поездку, если сервис не нашел второго попутчика.

В компании "Яндекс Go" пояснили, что водитель вправе не принимать такой заказ, но после его подтверждения обязан выполнить поездку. Пассажиры тарифа "Вместе" получают скидку в среднем 22%, при этом время в пути увеличивается примерно на 7 минут.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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