Четверг станет самым жарким днем недели в Москве

В четверг, 2 июля, воздух в Москве прогреется до 31 градуса. Такая температура сохранится несколько дней, после чего столбики термометров опустятся до климатической нормы – около 23 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в середине июля в столице ожидается новая волна тепла с температурой до 30 градусов. В июле периоды жары будут чередоваться с более комфортной погодой, отметил синоптик.

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