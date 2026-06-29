Новости мира: Лондон остался без мяса и молочных продуктов на фоне жары в Европе

На фоне аномальной жары в Европе Лондон остался без мяса и молочных продуктов. При плюс 35 градусах холодильники отключились, а продукцию утилизировали. По данным ВОЗ, за время экстремальных температур в Европе погибли 1 300 человек, сейчас в опасной зоне находятся 150 миллионов европейцев. Во Франции 44,5 градуса, в Испании – 45 градусов. В Бельгии, Нидерландах и Германии на фоне жары рекордно подорожала электроэнергия. По всему региону отменяют занятия в школах, массовые мероприятия. Есть сбои на железной дороге.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в американском штате Кентукки. Сильные наводнения там вызваны проливными дождями. 60 человек спасли из затопленных до крыши домов, четверо погибли – они не смогли выбраться из подвалов. Уровень воды в реках поднялся более чем на 20 сантиметров. Вода прибивает, а оперативные службы пытаются как можно быстрее вывезти людей из опасных районов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.