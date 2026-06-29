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29 июня, 12:00

Культура

Московские театральные коллективы и оркестры выступят в больницах города

Московские театральные коллективы и оркестры выступят в больницах города

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Московские театральные коллективы и оркестры выступят в городских больницах в рамках развития концепции исцеляющей среды. Новый проект реализуют департаменты здравоохранения и культуры. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, основа подхода – представление о том, что само пространство способно влиять на процесс выздоровления. Концерты и спектакли помогут наполнить привычную больничную обстановку новыми красками. Выступления уже прошли в нескольких крупных стационарах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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