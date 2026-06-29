Новый электробусный маршрут заработал в Москве

Еще один автобусный маршрут полностью перевели на электробусы в Москве. Теперь экологичный транспорт курсирует от станции метро "Селигерская" через парки "Ангарские пруды" и "Вагоноремонт" до жилых кварталов у Коровинского шоссе.

Всего на новом электробусном маршруте по будням будут работать 10 инновационных машин нового поколения А5. Это сделает поездки пассажиров еще комфортнее и усилит положительное влияние на окружающую среду.

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