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29 июня, 07:45

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Электронный прием документов в колледжи открылся на mos.ru

Электронный прием документов в колледжи открылся на mos.ru

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У московских абитуриентов начался важный этап – на mos.ru открылся электронный прием документов в колледжи. Будущие студенты могут онлайн направить до пяти заявлений на бюджетные и платные места.

В форме достаточно указать приоритетные специальности, а при наличии вступительных испытаний – выбрать удобную площадку, дату и время. Причем менять порядок приоритетов разрешено после отправки. В итоге абитуриента зачислят на ту специальность из списка, где он пройдет конкурс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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