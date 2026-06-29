Электронный прием документов в колледжи открылся на mos.ru

У московских абитуриентов начался важный этап – на mos.ru открылся электронный прием документов в колледжи. Будущие студенты могут онлайн направить до пяти заявлений на бюджетные и платные места.

В форме достаточно указать приоритетные специальности, а при наличии вступительных испытаний – выбрать удобную площадку, дату и время. Причем менять порядок приоритетов разрешено после отправки. В итоге абитуриента зачислят на ту специальность из списка, где он пройдет конкурс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.