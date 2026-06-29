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29 июня, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 29 июня

Москвичам рассказали, чем заняться в столице 29 июня

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Москвичам и гостям столицы предлагают несколько мероприятий 29 июня. Для юных зрителей в кинотеатрах покажут продолжение истории о леопарде и тигренке из Приморского края "Лео и Тиг. Дорога на Байкал".

Горожан также ждут в музее "Дом Паустовского". Посетители смогут увидеть рукописи, письма, документы, редкие фотографии писателя и его современников. В театре "Ленком Марка Захарова" покажут спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Постановка посвящена Андрею Миронову, который исполнял роль Фигаро на сцене Театра сатиры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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