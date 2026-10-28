Первый в мире концертный комплекс на высоте 50 метров появится в "Олимпийском"

В обновленном "Олимпийском" появится первый в мире концертный комплекс на высоте 50 метров, рассчитанный на 12 тысяч зрителей.

СК "Олимпийский" начнут поэтапно открывать уже в следующем году. Масштабная реставрация объекта вышла на финишную прямую. Также в там откроются десятки событийных площадок и торговые галереи. По крыше комплекса будут ездить вагоны-рестораны.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.