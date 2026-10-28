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Новости

28 октября, 08:00

Культура

В "Мосбилете" начался второй этап регистрации на "Ночь искусств"

В "Мосбилете" начался второй этап регистрации на "Ночь искусств"

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В Москве открылась вторая волна регистрации на мероприятия акции "Ночь искусств", которая пройдет 3 и 4 ноября. Для горожан подготовили более 400 событий на 120 площадках в разных районах столицы.

В программе – концерты, музыкальные и танцевальные выступления, в том числе перформанс "Любовь разорвет нас на части". Зарегистрироваться и приобрести билеты можно на сайте "Мосбилета".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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