В "Мосбилете" начался второй этап регистрации на "Ночь искусств"

В Москве открылась вторая волна регистрации на мероприятия акции "Ночь искусств", которая пройдет 3 и 4 ноября. Для горожан подготовили более 400 событий на 120 площадках в разных районах столицы.

В программе – концерты, музыкальные и танцевальные выступления, в том числе перформанс "Любовь разорвет нас на части". Зарегистрироваться и приобрести билеты можно на сайте "Мосбилета".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.