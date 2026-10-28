Москвичи могут принять участие в конкурсе "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Районы, кварталы", в рамках которой зрители могут выиграть фирменный мерч и экскурсию по каналу.

По будням до 16:00 в эфире показывают районы столицы, которые заметно изменились за последние годы. Зрителям нужно угадать район и отправить его название в чат-бот, указав имя и номер телефона.

Победителей определят с помощью рандомайзера в 17:00. Их пригласят на экскурсию по редакции и вручат подарки. Всего за 20 дней выберут 20 победителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.