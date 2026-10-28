Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно сходить 28 октября

Посмотреть фильм "Динозавры. История выживших" в Московском планетарии, посетить выставку о деньгах в романе "Мастер и Маргарита" в Государственном историческом музее или сходить на спектакль "Цветы для Элджернона" можно в Москве 28 октября.

В планетарии покажут историю девочки Селесты, которая вместе с другом отправляется в прошлое, чтобы увидеть Землю во времена динозавров. В Историческом музее воссоздали комнату Михаила Булгакова, а в театре "Интакт" представят камерную драму по роману Дэниела Киза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.