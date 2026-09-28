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Новости

28 сентября, 22:45

Город

Основные работы по благоустройству Екатерининского парка завершат до конца 2026 года

Основные работы по благоустройству Екатерининского парка завершат до конца 2026 года

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Основную часть работ по благоустройству Екатерининского парка планируют завершить до конца года. Сейчас на территории продолжается комплексная реконструкция.

В парке создают новый всесезонный семейный центр площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Там разместят детскую зону, три зала для мероприятий и кафе. Рядом обустраивают крупнейшую в парке игровую площадку с горками в форме оленя высотой 14 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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