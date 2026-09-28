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28 сентября, 11:45

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Рекордное число премиальных лотов вышло на рынок недвижимости Москвы

Рекордное число премиальных лотов вышло на рынок недвижимости Москвы

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С начала года на московский рынок вышло рекордное число премиальных лотов. Самый дорогой объект недвижимости в столице предлагают купить примерно за 9,5 миллиарда рублей. Это квартира на Остоженке с видом на храм Христа Спасителя.

Среди дорогих объектов также оказалась усадьба в Орловско-Давыдовском переулке. Ее выставили на продажу за 9 миллиардов рублей. В комплекс входят четыре здания XIX века и парк площадью 2 гектара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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