Рекордное число премиальных лотов вышло на рынок недвижимости Москвы

С начала года на московский рынок вышло рекордное число премиальных лотов. Самый дорогой объект недвижимости в столице предлагают купить примерно за 9,5 миллиарда рублей. Это квартира на Остоженке с видом на храм Христа Спасителя.

Среди дорогих объектов также оказалась усадьба в Орловско-Давыдовском переулке. Ее выставили на продажу за 9 миллиардов рублей. В комплекс входят четыре здания XIX века и парк площадью 2 гектара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.