Второй суперкар Bugatti за 500 млн рублей привезли в Россию

В Россию привезли второй суперкар Bugatti стоимостью около 500 миллионов рублей. Автомобиль доставили через Киргизию. К его стоимости прибавится утилизационный сбор в размере 244 миллионов рублей.

Машина пока не получила регистрацию в России. По данным СМИ, автомобиль уже направляется в Екатеринбург. Ранее похожий черный Bugatti купил рэпер Тимати, также заплатив утилизационный сбор.

Всего выпустили 99 таких автомобилей, два из них теперь находятся в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.