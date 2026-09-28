Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 07:15

Технологии

Операторы в России пригрозили блокировать звонки крупнейших банков с 15 октября

Операторы в России пригрозили блокировать звонки крупнейших банков с 15 октября

Технологический сбор начнут взимать с электроники в России с 1 декабря

В Москве разработали систему очувствления протезов

В Минпросвещения заявили, что учителя при подготовке к урокам могут использовать ИИ

В МВД посоветовали россиянам не хранить пароли от приложений в заметках на телефоне

Эксперт допустил рост цен на электронику из-за техсбора

С 1 декабря в России введут технологический сбор на электронику

Нейроголос появился в поездах Филевской и Арбатско-Покровской линий метро

Минпромторг опубликовал ставки техсбора для различной техники

Минпромторг опубликовал ставки технологического сбора для смартфонов и компьютеров

Операторы "Большой четверки" пригрозили с 15 октября блокировать звонки крупнейших российских банков. Речь идет о кредитных организациях, которые не заключили договоры на маркировку вызовов.

Коллективное обращение поступило в Минцифры России. В ведомстве отметили, что более 90% компаний банковского рынка уже подписали договоры. При этом крупнейшие банки либо уклоняются от заключения соглашений, либо не исполняют условия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика