Операторы в России пригрозили блокировать звонки крупнейших банков с 15 октября

Операторы "Большой четверки" пригрозили с 15 октября блокировать звонки крупнейших российских банков. Речь идет о кредитных организациях, которые не заключили договоры на маркировку вызовов.

Коллективное обращение поступило в Минцифры России. В ведомстве отметили, что более 90% компаний банковского рынка уже подписали договоры. При этом крупнейшие банки либо уклоняются от заключения соглашений, либо не исполняют условия.

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