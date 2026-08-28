Новости Москвы: новостройку по программе реновации возвели в Лефортове

Новостройку по программе реновации возвели в Лефортове на улице Шепелюгинская. Еще 360 москвичей скоро получат ключи от нового жилья. В доме 194 квартиры с уже готовым ремонтом. На первом этаже здания откроются магазины, кафе, салоны и досуговые центры. Во дворе обустроили детскую и спортивную площадки. Заселение жилого дома планируется на осень 2026 года.

Еще на одном перекрестке в центре города появилась вафельная разметка. Ее нанесли на пересечении улиц Моховая и Большая Никитская. Яркая желтая сетка напоминает водителям, что выезжать на дорогу, если впереди образовался затор, не стоит. Остановка на ней более чем на 5 секунд считается нарушением ПДД. Такая разметка помогает увеличить скорость движения в среднем на 15–20 %, а также обеспечивает беспрепятственный проезд экстренных служб, у которых каждая минута на счету.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.