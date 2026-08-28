28 августа, 11:30Город
Продолжается тестовое голосование о судьбе памятника Пушкину в Москве
Продолжается тестовое голосование о судьбе памятника писателю Александру Пушкину в Москве. Эту тему выбрали для тестирования системы электронного голосования перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре.
Принять участие можно на сайте elec.mos.ru и на 132 избирательных участках столицы. Голосуют только совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе и полной учетной записью на mos.ru.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.