Продолжается тестовое голосование о судьбе памятника Пушкину в Москве

Продолжается тестовое голосование о судьбе памятника писателю Александру Пушкину в Москве. Эту тему выбрали для тестирования системы электронного голосования перед выборами в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

Принять участие можно на сайте elec.mos.ru и на 132 избирательных участках столицы. Голосуют только совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе и полной учетной записью на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.