Второй пик активности слепней начался в Московском регионе

В Московском регионе начался второй пик активности слепней. По словам биологов, продлится он примерно до 20 сентября.

Первый период активности приходится на июнь, второй – на конец лета, когда вылетают взрослые особи из летних кладок.

Тем временем на юге России зафиксировали массовое появление крупных клещей. В отличие от обычных видов, они способны активно преследовать человека. Специалисты призывают соблюдать осторожность на природе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.