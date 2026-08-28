Автомобилистов предупредили о рисках хранения бензина впрок

Просроченный бензин может стать причиной поломок топливной системы автомобиля. Об этом рассказал руководитель техцентра Иван Кантемиров.

По его словам, испорченное топливо способно вывести из строя топливный насос и форсунки. В некоторых случаях форсунки могут заклинить и начать подавать в цилиндры избыточное количество бензина. Это, в свою очередь, может привести к повреждению поршня или клапана.

Эксперт советует не делать большие запасы топлива. Он рекомендует заправлять автомобиль по мере необходимости, чтобы не столкнуться с дорогостоящим ремонтом из-за испорченного бензина. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.