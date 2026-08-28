Движение у "Лужников" ограничат до 30 августа в связи с концертами

Движение транспорта перекроют на нескольких улицах в районе спортивной арены "Лужники" с 28 по 30 августа. Это связано с проведением концертов.

С 08:00 закроют съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. С 20:00 ограничения введут на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, дублера Комсомольского проспекта и соседних улиц.

На всех участках, где введут ограничения, парковка будет запрещена. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.