28 июля, 23:30Город
На Таганской улице завершили ремонт асфальта на участке более километра
На Таганской улице завершили ремонт асфальта на участке длиной более километра, обновив 20 тысяч квадратных метров дороги. Работы проводились по ночам, чтобы не мешать движению: сначала сняли старый слой, привели в порядок колодцы, затем уложили новый асфальт и нанесли разметку. Предыдущий ремонт здесь проводился в 2022 году.
На юге Москвы продолжается реконструкция станции "Чертаново": на платформах установят широкие навесы, улучшат освещение, обновят тротуары и навигацию. Это позволит пассажирам комфортно и безопасно пересесть на автобус или трамвай. Сейчас возводятся новая часть платформы и опоры для навеса, а для сохранения движения электричек построена временная деревянная платформа.
В Гольянове на Байкальской улице строят три жилых корпуса от 16 до 21 этажа на 720 квартир, включая четыре для маломобильных жильцов. В домах предусмотрены остекленные балконы, лоджии, корзины для кондиционеров, просторные подъезды с колясочными и помещением для консьержа, лифты и домофоны. Новостройка станет частью программы реновации района.
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