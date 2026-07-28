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28 июля, 23:30

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На Таганской улице завершили ремонт асфальта на участке более километра

На Таганской улице завершили ремонт асфальта на участке более километра

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На Таганской улице завершили ремонт асфальта на участке длиной более километра, обновив 20 тысяч квадратных метров дороги. Работы проводились по ночам, чтобы не мешать движению: сначала сняли старый слой, привели в порядок колодцы, затем уложили новый асфальт и нанесли разметку. Предыдущий ремонт здесь проводился в 2022 году.

На юге Москвы продолжается реконструкция станции "Чертаново": на платформах установят широкие навесы, улучшат освещение, обновят тротуары и навигацию. Это позволит пассажирам комфортно и безопасно пересесть на автобус или трамвай. Сейчас возводятся новая часть платформы и опоры для навеса, а для сохранения движения электричек построена временная деревянная платформа.

В Гольянове на Байкальской улице строят три жилых корпуса от 16 до 21 этажа на 720 квартир, включая четыре для маломобильных жильцов. В домах предусмотрены остекленные балконы, лоджии, корзины для кондиционеров, просторные подъезды с колясочными и помещением для консьержа, лифты и домофоны. Новостройка станет частью программы реновации района.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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