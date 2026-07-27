"Московский патруль": полицейские патрулируют Москву-реку на катерах и гидроциклах

Сотрудники транспортной полиции на Москве-реке патрулируют акваторию на катерах и гидроциклах, которые разгоняются до 100 километров в час за 4 секунды. Во время одного из рейдов они помогли мужчине, у которого на маломерном судне закончилось топливо, отбуксировав его к стоянке.

Затем полицейские провели учебную погоню за нарушителем на резиновой лодке без номеров и задержали его для проверки документов. Совместно с инспекторами ГИМС они следят за порядком, выявляют пьяных судоводителей и случаи боутшеринга, где клиентам сдают катера без прав, а также изымают технику. С начала года зафиксировано более 30 преступлений и свыше 600 административных правонарушений, включая курение, распитие алкоголя, мелкое хулиганство и незаконную добычу рыбы.

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