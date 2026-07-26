Московские заводы производят асфальтобетонную смесь для ремонта дорог за 7 минут

Московские асфальтобетонные заводы производят смесь для ремонта дорог и благоустройства всего за 7 минут. В зависимости от назначения покрытия используют разные компоненты. Для магистралей применяют щебень габбро диабаз, а для тротуаров основным компонентом становится песок.

Вместе три производственные установки выпускают до 540 тонн смеси в час. Сегодня в Москве работают 15 городских асфальтобетонных заводов. На предприятиях действует единый производственный цикл с трехступенчатым контролем качества. Смеси производят из отечественного сырья, которое проходит лабораторные испытания.

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