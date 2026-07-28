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28 июля, 21:15

Общество

Дожди с грозами и градом накрыли Москву

Дожди с грозами и градом накрыли Москву

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Москву накрыли мощные ливни с грозами, местами – град и ураганный ветер до 20 метров в секунду, который валил деревья и затапливал дороги. Из-за непогоды городские службы просят жителей оставаться дома и не парковать машины под деревьями.

По прогнозам, дожди будут идти 29 и 30 июля, а температура днем не превысит 20 градусов, что соответствует началу сентября. Однако с 31 июля можно ожидать возвращения тепла – до 26 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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