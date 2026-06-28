Москва создала условия для полного цикла производства биотехнологий. Компании выпускают широкий спектр продукции, от нейроимплантов для восстановления слуха и зрения до искусственной почки.

В Москве также выпускают уникальные современные лекарства. Среди них биоаналог, который помогает иммунитету человека самостоятельно распознавать и уничтожать раковые клетки, а также первые российские оригинальные препараты для лечения рассеянного склероза.

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