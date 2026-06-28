Вооруженные силы России закрепились в Любицком Запорожской области и развивают наступление на север и юг. Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области, вытеснив противника с занимаемых рубежей на западном берегу реки Гайчур.

По словам эксперта, освобождение Новоскелеватого является ощутимым поражением для противника. Данный населенный пункт будет использоваться в качестве плацдарма, поскольку российские военные форсировали водную преграду в виде реки Гайчур, что открывает широкие оперативные просторы.

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