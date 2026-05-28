Архитектурную концепцию станции "Строгино" утвердили в Москве

Архитектурную концепцию станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии утвердили в Москве. Украшать постройку, в которой расположатся вестибюли, будут многоугольные футуристические "соты". Таким образом дизайнеры решили придать конструкции динамику и легкость.

Главный архитектор проекта Николай Маренков сообщил, что за основу взята диаграмма Вороно. Наземный павильон накроют параметрической оболочкой из анодированных алюминиевых кассет типа "хамелеон". Полы и ступени цоколя сделают из термообработанного гранита светлых оттенков.

