Новости

17 мая, 13:25

Транспорт

В столице утвердили архитектурно-художественное оформление станции "Новорижская"

Фото: пресс-служба АО "Мосинжпроект"

Станция метро "Новорижская", которая появится в составе Рублево-Архангельской линии", получит уникальный архитектурный облик. Дизайн будет перекликаться с эстетикой музея‑заповедника "Архангельское" и усадьбой Ильинское, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Основным акцентом платформы станут колонны, которые будут плавно перетекать в пластику потолка. На путевых стенах разместят 3D-композицию в виде волны, собранную из отдельных полос яркого анодированного алюминия под медь", – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Готовность станции "Новорижская" составляет более 20%. Строительство планируется завершить в 2027 году. Потолок платформы станции сделают из металлических ламелей. Он будет сочетаться с потолком вестибюля.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Максима Гамана, "Новорижская" появится между Ильинским и Новорижским шоссе. Ее проектируют с двумя подземными вестибюлями.

На объекте уже завершили вынос инженерных сетей из пятна застройки и устройство ограждающих конструкций.

Между тем тоннелепроходческие механизированные комплексы "София" и "Александра" прошли уже половину длины перегонов между станциями "Рублево-Архангельское" и "Новорижская" Рублево-Архангельской линии. В частности, "София" прошла в правом тоннеле более 1 километра, а "Александра" – порядка 1,5 километра в левом тоннеле. В общей сложности они преодолели 2,5 километра из общего объема работ в 5 километров.

