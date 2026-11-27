Торжественное открытие катка проходит на ВДНХ. Для гостей подготовили большую шоу-программу. На льду выступят акробаты, шоу-балет и популярные музыкальные коллективы.

Тонировка стекол автомобиля может войти в перечень госуслуг, которую необходимо будет оплачивать раз в год. Разрешить темные окна предложили в Госдуме, соответствующий законопроект уже готовят.

Звание "Мать-героиня" присвоили трем москвичкам. Каждая из них воспитывает 10 или более детей. Церемония прошла в преддверии Дня матери.

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