Работа снится 42% москвичей, принявших участие в опросе о сновидениях. В нем участвовали более 4 тысяч респондентов старше 18 лет из восьми федеральных округов.

Больше половины опрошенных, которым снятся сны, рассказали, что общаются во сне с близкими или известными людьми. Каждый пятый ходит на свидания, 18% встречаются во сне с бывшими партнерами, а 34% едят или пьют. Кошмары снятся 29% участников опроса.

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