Юбилейный фестиваль "Золотая черепаха" открылся в Москве

В Центральном выставочном зале "Манеж" стартовал юбилейный, 20-й по счету международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Его программа включает в себя свыше 800 событий: интерактивные лекции, показы документального кино, мастер-классы и встречи со знаменитыми путешественниками

Центром фестиваля стала масштабная выставка финалистов международного фотоконкурса The Golden Turtle. В этом году в нем приняли участие около 4 000 фотографов-анималистов из более чем сотни стран мира. Для экспозиции в Москве эксперты отобрали 400 лучших работ.

Главной инновацией выставки стала интеграция искусственного интеллекта: с помощью нейросетей оживили знаковые кадры за 20-летнюю историю проекта. А звуковые эффекты и мультимедиа помогают гостям глубже погрузиться в атмосферу дикой природы.

Отдельное пространство выставки посвящено дикой природе Москвы. Здесь представлены снимки редких птиц, зверей и растений, сделанные в парках и заказниках столицы.

Об уникальных кадрах и истории их создания узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.