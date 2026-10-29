В Детском сказочном театре 29 октября пройдет кукольный спектакль

В Детском сказочном театре пройдет кукольный спектакль "Сказка про волшебную Жар-птицу и про глупую царицу". В основе – русская народная сказка. Солдат Данила должен добыть птичье молоко по приказу глупой царицы. В пути его ждут чудеса и неожиданные встречи.

В Театре Терезы Дуровой состоится музыкальный спектакль "Дубровский". Зрителей ждут яркие картины русского помещичьего быта, сложные характеры героев и запоминающиеся мелодии.

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