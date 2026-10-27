27 октября, 07:15Политика
США предложили Орбану выдвинуться на пост генсека ООН
Администрация президента США Дональда Трампа предложила экс-премьеру Венгрии Виктору Орбану выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН. По информации СМИ, эту инициативу якобы поддерживают Россия и Китай.
Среди плюсов Орбана американские чиновники называют его позицию по миграции и опыт противостояния с европейскими институтами. Кроме того, экс-премьер Венгрии устраивает Россию и США как правый политик. При этом главным препятствием могут стать Франция и Великобритания.
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