Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 20:30

Спорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 сентября

Московский марафон собрал рекордные 60 тысяч участников

Москвичи обыграли красноярцев в финале Кубка России по регби

Фестиваль "Хоккей длиною в 80 лет" прошел на Ходынском поле

Легендарные спортсмены собрались на фестивале "Хоккей длиною в 80 лет"

Первые победители определились в основном забеге Московского марафона

Спортсмены из Кении и Эфиопии стали победителями в Московском марафоне

"Новости дня": Московский марафон стал главным спортивным событием выходных в Москве

Финал Кубка России по регби состоится 27 сентября

В основном забеге Московского марафона определились первые победители

Московский марафон собрал рекордные 60 тысяч участников. 27 сентября атлеты вышли на дистанцию 42 километра. Трасса пролегала через набережные, исторический центр, а финишировали бегуны в "Лужниках".

Крупный образовательный комплекс возвели в Коммунарке. Он расположен на проспекте Куприна и включает в себя учебное пространство как для воспитанников детского сада, так и для школьников. Одна из главных особенностей объекта – уличный кинотеатр.

Трамвайные пути начали ремонтировать в центре и на севере города. Из-за этого изменены 9 маршрутов. По выходным трамваи не будут ходить до метро "Сокол", Белорусского вокзала, а также через МИИТ. Пассажирам рекомендовали пользоваться другими видами транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика