Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 сентября

Московский марафон собрал рекордные 60 тысяч участников. 27 сентября атлеты вышли на дистанцию 42 километра. Трасса пролегала через набережные, исторический центр, а финишировали бегуны в "Лужниках".

Крупный образовательный комплекс возвели в Коммунарке. Он расположен на проспекте Куприна и включает в себя учебное пространство как для воспитанников детского сада, так и для школьников. Одна из главных особенностей объекта – уличный кинотеатр.

Трамвайные пути начали ремонтировать в центре и на севере города. Из-за этого изменены 9 маршрутов. По выходным трамваи не будут ходить до метро "Сокол", Белорусского вокзала, а также через МИИТ. Пассажирам рекомендовали пользоваться другими видами транспорта.

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