Детский психолог рассказала, для какого возраста эффективен запрет соцсетей

Запрет соцсетей для детей в России сам по себе не поможет решить проблему их использования. Такое мнение выразила детский психолог Татьяна Котович.

По ее словам, важен личный пример родителей. Если взрослые сами много времени проводят в соцсетях, дети будут делать то же самое. Эксперт считает, что для эффективного ограничения необходим совместный подход государства, педагогов и родителей.

При этом Котович отметила, что запрет может быть эффективен для детей до 10–11 лет. Подростки старше этого возраста, по ее мнению, смогут его обойти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.