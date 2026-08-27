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27 августа, 11:30

Общество

Зрители Москвы 24 могут выиграть фирменный мерч в конкурсе ко Дню города

Зрители Москвы 24 могут выиграть фирменный мерч в конкурсе ко Дню города

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В рамках рубрики "Районы, кварталы" телеканал Москва 24 проводит конкурс для зрителей. По будням до 16:00 в эфире показывают районы столицы, которые заметно изменились за последние годы.

Зрителям необходимо угадать район и написать его название в чат-бот, указав свои имя и номер телефона. Победителей определят с помощью рандомайзера в 17:00. В День города их соберут в студии на Тверской улице и вручат мерч телеканала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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