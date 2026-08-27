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27 августа, 08:00

Культура

Москвичи могут посетить спектакли "Ученая семейка и 3D-принтер" и "Опасные связи"

Москвичи могут посетить спектакли "Ученая семейка и 3D-принтер" и "Опасные связи"

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Для москвичей 27 августа подготовили разнообразную программу. В Центральном доме актера покажут интерактивный спектакль "Ученая семейка и 3D-принтер". Юные зрители узнают, как устроен 3D-принтер, увидят домашние изобретения и опыты, а в конце получат дипломы.

В "Москвариуме" пройдет водное шоу "Русалочка. Любовь двух миров". Зрителей ждут декорации, спецэффекты и выступления морских животных.

Кроме того, в Театре Моссовета можно посмотреть спектакль "Опасные связи" с Ольгой Кабо и Александром Яцко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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