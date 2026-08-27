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27 августа, 08:00

Культура

День российского кино отметят в Москве 27 августа

День российского кино отметят в Москве 27 августа

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В Москве 27 августа отметят День российского кино. К празднику подготовили несколько мероприятий для жителей и гостей столицы.

На ВДНХ пройдут экскурсии, посвященные истории отечественного кинематографа и его связи с космосом. В кинопарке "Москино" проходит Московская международная неделя кино, куда приехали актеры Кристофер Ламберт, Дольф Лундгрен и звезда индийского кино Митхун Чакраборти.

Также москвичей ждут бесплатные кинопоказы, встречи с создателями фильмов и мероприятия, которые позволят заглянуть за кулисы киноиндустрии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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