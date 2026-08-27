27 августа, 08:00Культура
День российского кино отметят в Москве 27 августа
В Москве 27 августа отметят День российского кино. К празднику подготовили несколько мероприятий для жителей и гостей столицы.
На ВДНХ пройдут экскурсии, посвященные истории отечественного кинематографа и его связи с космосом. В кинопарке "Москино" проходит Московская международная неделя кино, куда приехали актеры Кристофер Ламберт, Дольф Лундгрен и звезда индийского кино Митхун Чакраборти.
Также москвичей ждут бесплатные кинопоказы, встречи с создателями фильмов и мероприятия, которые позволят заглянуть за кулисы киноиндустрии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.