Правительство РФ утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА

Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Продавцам предоставят отсрочку по ряду налогов и страховых взносов. Их также до конца года не будут проверять налоговые органы.

Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.