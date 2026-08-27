27 августа, 07:30Экономика
Правительство РФ утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА
Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Продавцам предоставят отсрочку по ряду налогов и страховых взносов. Их также до конца года не будут проверять налоговые органы.
Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.