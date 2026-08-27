Долги россиян по оплате ЖКУ приблизились к 1 трлн рублей

Задолженность россиян за услуги ЖКХ приблизилась к 1 триллиону рублей. По данным Минстроя России, в июле она составляла около 800 миллиардов рублей.

Примерно треть этой суммы приходится на долги за электроэнергию. Средняя задолженность одного неплательщика в июле составляла около 46 тысяч рублей.

При этом в некоторых случаях жильцы отказываются платить управляющим компаниям, считая, что те не выполняют свои обязанности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.