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27 августа, 23:45

Общество

Долги россиян по оплате ЖКУ приблизились к 1 трлн рублей

Долги россиян по оплате ЖКУ приблизились к 1 трлн рублей

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Задолженность россиян за услуги ЖКХ приблизилась к 1 триллиону рублей. По данным Минстроя России, в июле она составляла около 800 миллиардов рублей.

Примерно треть этой суммы приходится на долги за электроэнергию. Средняя задолженность одного неплательщика в июле составляла около 46 тысяч рублей.

При этом в некоторых случаях жильцы отказываются платить управляющим компаниям, считая, что те не выполняют свои обязанности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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