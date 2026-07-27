Причал "Парк Горького – 2" открылся после реконструкции на обновленной Пушкинской набережной. Объект включен в один из самых популярных маршрутов Москвы – Центральный. Кроме того, сам причал стал заметно просторнее и функциональнее.

По данным ЦОДД, на каждом причале дежурят два береговых матроса, они следят за швартовкой и безопасностью. Еще 68 сотрудников ЦОДД обеспечивают комфорт поездок на 25 причалах регулярных маршрутов электросудов.

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