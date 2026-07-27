Новости мира: лесные пожары во Франции подошли к военным объектам

Во Франции лесные пожары подошли к военным предприятиям в окрестностях Бордо. Огонь охватил около 42 тысяч гектаров леса. В департаменте Жиронда эвакуированы более 220 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп рассматривает три сценария дальнейших действий в отношении Ирана, пишет The New York Times. Среди них – военная эскалация, усиление санкций и объявление победы США с полным выходом из конфликта.

Тайфун "Хунся" обрушился на юг Китая. По данным местных властей, эвакуированы более 800 тысяч человек. Из-за сильного ветра закрыты школы и приостановлена работа общественного транспорта. Сейчас тайфун движется вглубь страны.

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