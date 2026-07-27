27 июля, 12:30Общество
Врачи НИИ имени Склифосовского применили новый метод лечения редкого осложнения
Врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского применили новую уникальную методику лечения редкого осложнения после травм. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Пациент 17 лет после ДТП жил с хроническим воспалением и постоянной болью. Столичные специалисты решили применить новую комбинацию малоинвазивных методов. Ранее такое сочетание в России не использовалось.
Это позволило устранить патологию, сократить объем хирургического вмешательства и ускорить восстановление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.