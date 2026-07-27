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27 июля, 12:30

Общество

Врачи НИИ имени Склифосовского применили новый метод лечения редкого осложнения

Врачи НИИ имени Склифосовского применили новый метод лечения редкого осложнения

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Врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского применили новую уникальную методику лечения редкого осложнения после травм. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Пациент 17 лет после ДТП жил с хроническим воспалением и постоянной болью. Столичные специалисты решили применить новую комбинацию малоинвазивных методов. Ранее такое сочетание в России не использовалось.

Это позволило устранить патологию, сократить объем хирургического вмешательства и ускорить восстановление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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