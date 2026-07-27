Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 3 балла 27 июля

Утром 27 июля загруженность дорог в Москве составила 3 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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