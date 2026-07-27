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27 июля, 06:30

Безопасность

Мошенники начали использовать СМС-бомбинг

Мошенники начали использовать СМС-бомбинг

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Мошенники начали использовать СМС-бомбинг, предупреждают в МВД. Злоумышленники буквально "заваливают" человека сообщениями якобы от банков, операторов связи и госорганов. В уведомлениях пишут о подозрительных списаниях, оформленных кредитах или взломе аккаунта и предлагают срочно перейти по ссылке.

Специалисты советуют сохранять спокойствие, не переходить по ссылкам, не сообщать коды из СМС и не устанавливать неизвестные приложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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