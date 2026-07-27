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27 июля, 07:30

Транспорт

Пассажиры рейсов Air Arabia не могут дождаться возврата за пропавшие билеты

Пассажиры рейсов Air Arabia не могут дождаться возврата за пропавшие билеты

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Пассажиры авиакомпании Air Arabia не могут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы. Перевозчик обещает совершить все выплаты в течении двух недель, но люди этим обещаниям уже не верят.

Одна из потерпевших купила билеты еще в январе. Вылет был запланирован на июнь, но рейс отменили. Вместо отдыха началась переписка с авиакомпанией. Деньги за билеты девушка до сих пор не получила.

О том, как действовать в подобной ситуации – в эфире телеканала Москва 24.

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