Пассажиры рейсов Air Arabia не могут дождаться возврата за пропавшие билеты

Пассажиры авиакомпании Air Arabia не могут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы. Перевозчик обещает совершить все выплаты в течении двух недель, но люди этим обещаниям уже не верят.

Одна из потерпевших купила билеты еще в январе. Вылет был запланирован на июнь, но рейс отменили. Вместо отдыха началась переписка с авиакомпанией. Деньги за билеты девушка до сих пор не получила.



О том, как действовать в подобной ситуации – в эфире телеканала Москва 24.

