Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 июня

В кинопарке "Москино" проходит музыкальный фестиваль "Солома". Гостей ждут выступления звезд и молодых музыкантов, иммерсивные шоу, экскурсии и многое другое.

На следующей неделе в столицу вернется 30-градусная жара. Однако, по прогнозам синоптиков, в городе еще возможны грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В спорткомплексе "Лужники" состоялся традиционный Московский марафон тренировок. Он прошел в рамках проекта "Лето в Москве". Любителей активного образа жизни объединили спорт, музыка и общение с единомышленниками.

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