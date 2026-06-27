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27 июня, 11:30

Спорт

"Московский марафон тренировок" со звездами шоу-бизнеса стартовал в "Лужниках"

"Московский марафон тренировок" со звездами шоу-бизнеса стартовал в "Лужниках"

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Тренировка по бегу состоится в "Лужниках"

В олимпийском комплексе "Лужники" проходит "Московский марафон тренировок", в рамках которого горожане могут заниматься вместе со звездами спорта и шоу-бизнеса.

Фестиваль проходит в рамках проекта "Лето в Москве" и объединяет спорт, музыку и активный отдых. Программу марафона открыла тренировка по растяжке с участием чемпионки Самиры Мустафаевой и певицы Алсу.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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