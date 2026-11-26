В России спрос на успокоительные для животных вырос более чем в 6 раз. По некоторым данным, с мая по октябрь граждане купили почти 1,5 миллиона упаковок таких препаратов. Они помогают снизить стресс питомцев в долгих поездках, а также при посещении ветеринара или грумера.

По мнению экспертов, рост продаж успокоительных связан с тем, что владельцы стали внимательнее относиться к самочувствию своих домашних животных.

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