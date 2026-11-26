Наиболее плотное движение 26 ноября наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра Москвы, а также на внутренней стороне МКАД от Ясенева до Озерной улицы. Об этом сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ильгиз Хасянов.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе и в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.